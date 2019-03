Niemand weet waar ze te vinden zijn: stickers met ‘geen reclame’

De reclamesector wordt verplicht de stickers die je op je brievenbus kleeft wanneer je geen reclameblaadjes wil ontvangen voortaan in groten getale ter beschikking stellen van gemeenten maar ook burgers, aldus minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V). “In de overeenkomst zal staan dat de stickers vlot en gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn, terwijl het nu soms zoeken is naar een exemplaar.”

Reclameblaadjes: de ene zit erop te wachten, bij de andere gaan ze meteen van de brievenbus in de papiermand. Nog een derde groep is voorbereid en heeft een sticker op de brievenbus hangen dat ze geen ongeadresseerd drukwerk in de bus willen.

Maar die groep is opvallend klein, zegt Vlaams Parlementslid Wouter Van Besien (Groen). Volgens cijfers van Bpost, waar Van Besien de hand op legde, hangt maar op 18 procent van de Vlaamse brievenbussen zo’n sticker. “Je maakt me echt niet wijs dat de overige 80 procent graag al dat reclamedrukwerk in de bus vindt”, aldus het Groen-parlementslid. Hij vermoedt dat zo weinig mensen een Nee-sticker hebben hangen omdat de stickers niet altijd even vlot verkrijgbaar zijn.

Daar is Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) het mee eens. Hij grijpt dan ook in. “Er wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst met de reclamesector en de verschillende winkel- en handelsfederaties, waarin die worden verplicht om de Nee-stickers veel vlotter en gemakkelijker ter beschikking te stellen van geïnteresseerden, en dat via hun eigen kanalen, maar ook via gemeenten, die zo’n sticker bijvoorbeeld aan alle nieuwe inwoners kunnen bezorgen”, aldus het kabinet van de minister. “Wie zo’n sticker wil, moet die straks met één vingerknip kunnen bemachtigen.”

Uitzondering voor politiek

Als het aan Van Besien ligt, gaat de minister nog een stapje verder. Hij hoopt op een nieuw beleid “waarbij mensen enkel nog reclameblaadjes ontvangen wanneer ze een Ja-sticker hebben hangen: ja, ik wil reclamedrukwerk”, zo legt Van Besien uit. Ook de Vlaamse Ombudsman is zo’n beleid genegen, gelet op het vele drukwerk dat ongelezen in de vuilnisbak belandt. Maar zo ver wil Van den Heuvel niet gaan.

Nog dit. Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, en u straks weer overspoeld wordt door reclame voor politieke partijen: voor politiek drukwerk bestaat een uitzondering. Sticker of niet, dat krijg je sowieso in je bus.