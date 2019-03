De jacht op Genk: waarom de andere vijf clubs in Play-off 1 nog hoop mogen koesteren en wat hun titelkansen zijn

Nagenoeg een heel seizoen lang soeverein aan de leiding en op het eind een voorsprong van zeven punten. Ja, Racing Genk is de uitgesproken titelfavoriet, maar na de puntenhalvering – Club volgt nu op vier eenheden – ­worden de Limburgers opgejaagd wild in Play-off 1. Dit is waarom de overige vijf ploegen toch nog hoop mogen koesteren.