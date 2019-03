Anderlecht-tiener Yari Verschaeren (17) mag mogelijk mee naar EK beloften: “Iemand met gek veel talent kan je niet negeren”

Rode Duivel is hij nog niet, maar Yari Verschaeren staat wel op de drempel van de nationale beloftenploeg. Bondscoach Johan Walem is zodanig gecharmeerd door het pas 17-jarige Anderlecht-talent dat hij hem deze zomer mogelijk al meeneemt naar het EK U21 in Italië.

Yari Verschaeren debuteert deze week bij de nationale U19 van Jacky Mathijssen, maar hij staat nu al op een zucht van de nationale beloftenploeg. Die bereidt zich morgen vriendschappelijk voor tegen Denemarken en speelt in juni het EK. Voorlopig houdt Johan Walem vast aan de spelers die de kwalificatie afdwongen, maar ook hij kan niet naast de Anderlecht-revelatie kijken. Die staat op het punt de jongste belofte te worden in zes jaar. Toen kwam de 16-jarige Youri Tielemans piepen bij de U21. “Als Verschaeren zo blijft spelen in de play-offs, wordt hij uiteraard opgeroepen voor de beloftenploeg”, zegt Walem. “Iemand met gek veel talent kan je niet negeren. Hij maakt indruk met het gemak waarmee hij speelt, zijn frisheid, zijn techniek, vista en fysiek. Maar voor mij is de eerste balcontrole essentieel en die is bij hem fabelachtig.”

Walem hoopt ook minstens één van zijn centrumspitsen te recupereren voor het EK in Italië: zijn topschutter Landry Dimata of de eveneens revaliderende Obbi Oulare. Op 6 juni maakt hij zijn definitieve EK-selectie bekend, tien dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen. De Jonge Duivels nemen het ook op tegen Spanje en Italië. Een tweede plaats in de groep kan recht geven op deelname aan de Olympische Spelen in 2020.