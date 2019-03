De brute pech van KV Oostende in Play-off 2 : 1.100 kilometer meer bollen dan de rest

Er is danig gevloekt, zondag in Oostende, toen het eindklassement van de reguliere competitie vaststond. Want al snel bleek dat de veertiende plaats voor KVO bij de indeling van Play-off 2A en 2B de slechtst mogelijke was.

Want met een vijftiende plaats in plaats van Waasland-Beveren (1 puntje minder was voldoende geweest) of een dertiende stek (één zege in plaats van één van de negen draws was voldoende geweest) in plaats van Cercle Brugge zag hun PO2 er helemaal anders uit. Geen verplaatsingen naar de Oostkantons (Eupen), Limburg (STVV), de Kempen (Westerlo), Antwerpen (Beerschot Wilrijk) en Wallonië (Charleroi), maar wel vier West-Vlaamse derby’s, met Kortrijk, Zulte Waregem, Cercle Brugge en neem er Moeskroen ook maar bij.

Voor de club én voor de supporters scheelt dat heen en terug zo’n kleine 1.100 kilometer bollen. En die PO2 ís al zo’n ellende. En het seizoen was al zo triest. Dan vloek je dus héél hard.