Ben jij nog mee? “Minder diesels zorgen net voor méér CO2”

De CO 2 -uitstoot van personenwagens is na een jarenlange daling vorig jaar opnieuw gestegen, in België zelfs met 4%. De reden? “We vervangen diesels door benzineauto’s, terwijl die fors meer CO 2 uitstoten”, aldus docent autotechnologie Mark Pecqueur.

Jarenlang ging het in Europa de goede weg op, qua uitstoot van CO 2 of koolstofdioxide. Maar cijfers van het onafhankelijk Europese onderzoeksbureau JATO tonen nu aan dat na een jarenlange daling de CO 2 -emissie vorig jaar met 2,4% steeg, nadat er in 2017 al een zeer kleine stijging was opgetekend. Voor België gaat het zelfs om een stijging met 4%, wat het in Europa de op een na slechtste leerling van de klas maakt.

De stijgende curve verbaast, gelet op alle beleidsmaatregelen om de luchtvervuiling door autoverkeer een halt toe te roepen. Maar die verbazing leeft niet bij specialisten.

“Er is vandaag veel campagne tegen dieselauto’s, waardoor veel mensen op een benzinewagen overschakelen, maar velen weten niet dat benzinewagens fors meer CO 2 uitstoten”, zegt Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Thomas More hogeschool. “Bovendien zijn vandaag SUV’s bijzonder populair, de stedelijke terreinwagen. Maar doordat die wagens groter en zwaarder zijn én meer luchtweerstand opwekken, is hun uitstoot hoger dan bij een gewone benzinewagen.”

Alleen in landen waar vorig jaar veel elektrische of hybride wagens werden gekocht – Noorwegen, Nederland en Finland – daalde de CO 2 -uitstoot.

Pecqueur roept daarom beleidsmakers op genuanceerder om te gaan met het antidieselverhaal. “Want recente dieselmotoren van Euro 6 Temp halen vandaag ongeziene resultaten qua uitstoot.”