Plots een peperdure waterfactuur? Nieuwe app moet ervoor zorgen dat je je nooit meer verslikt

Energieleverancier Engie Electrabel houdt zich nu ook met uw waterfactuur bezig. Het ontwikkelde een toepassing die abnormaal energieverbruik van uw koelkast detecteert maar ook het onverklaarbaar hoge verbruik van drinkwater, bijvoorbeeld door een lek. Het geeft daarmee de traditionele watermaatschappijen het nakijken.

“België is een energiezeef”, zo begon Engie Electrabel zijn voorstelling van het nieuwe totaalpakket Up. Lees: in ons land wordt véél energie verspild, onder meer door slecht geïsoleerde woningen.

Omdat je niet iedereen op slag en stond een nieuwe woning kan geven, wil het bedrijf gezinnen alvast efficiënter met energie leren omspringen, door ze via een digitale toepassing te informeren over hun dagelijkse energieverbruik en de eventuele verspilling.

“Heb je bijvoorbeeld de deur van de koelkast laten openstaan, zal ons systeem dat kunnen detecteren aan de hand van het plotse meerverbruik, en krijg je daar een melding over”, legt Hellen Smeets van Engie Electrabel uit. “Zo’n melding kan ook zijn dat het dringend tijd is de diepvriezer helemaal te laten ontdooien, omdat het vele ijs een fors meerverbruik laat optekenen.”

Geen luxe

Maar het meeste aandacht trekt toch de functie om ook het waterverbruik in de gaten te houden, terwijl Engie Electrabel als gas- en elektriciteitsleverancier weinig te maken heeft met drinkwater. “Ons systeem kan via tellers en sensoren de bewoners ook verwittigen wanneer er een ongewoon waterverbruik is. Ofwel doordat een kraan niet is dichtgedraaid, ofwel door een lek in één van de leidingen.”

En dat is geen overbodige luxe. Volgens het jongste rapport van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) worden dagelijks zo’n acht huishoudens geconfronteerd met wat een “abnormaal hoog waterverbruik” heet, met peperdure waterfacturen als gevolg.

Engie Electrabel geeft met hun waarschuwingssysteem ook de traditionele watermaatschappijen het nakijken. “Wij zijn op dit moment bezig met proefprojecten, waarbij ook alarm wordt geslagen wanneer bij mensen thuis plots heel veel water wordt verbruikt”, zo luidt het bij De Watergroep, de belangrijkste waterleverancier in Vlaanderen. “Maar het gaat nog om proefprojecten. We hopen er eind dit jaar mee klaar te zijn.”

Wie het zogenaamde Up-detectiesysteem in huis wil hebben, betaalt zo’n 15 euro per maand meer dan bij een vergelijkbaar energiecontract zonder de extra service, al zijn bijvoorbeeld herstellingen van waterlekken deels mee inbegrepen.