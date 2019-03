Lost Frequencies gaat op wereldtournee zónder knopjes en USB-sticks

Als dj veroverde hij de wereld al. Nu wil Felix De Laet (25) – aka Lost Frequencies – hetzelfde doen zonder knopjes en USB-sticks. Dit najaar trekt de wereldberoemde Brusselaar op tournee door de VS en Europa met een hele band in zijn zog. 100% live dus. “Dit wordt mijn grootste uitdaging tot dusver.”

De eerste wereldhits van Lost Frequencies schreef hij met niet meer dan een laptop en een hoofdtelefoon. Het bracht hem de voorbije jaren op ieder continent, van de grootste dancepodia tot de meest exclusieve clubs en feestjes. Hij won vier jaar op rij de MIA voor beste dance, kreeg een eigen podium op Tomorrowland en is op streamingplatformen de meest beluisterde Belgische artiest ter wereld. Maar altijd deed Felix De Laet het veilig achter een draaitafel. Tot nu. In oktober en november toert hij door Amerika en Europa met een volledige liveshow. De enige dj die hem dat al voordeed? Juist, die andere wereldberoemde dj-Belg, Netsky.

“Dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging die ik mezelf al heb opgelegd”, vertelt De Laet aan de telefoon. Vorige week speelde hij nog twee sets op Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez, nu zit hij alweer in Saudi-Arabië. “Mijn vorige tournees deed ik telkens in mijn eentje, als dj. Dat was eigenlijk al hectisch genoeg. (lacht) Nu neem ik dus een hele liveband mee. Ik deed vorig jaar al iets gelijkaardigs op Tomorrowland, maar deze keer wordt het nog grootser. Al mijn nummers krijgen een andere vorm en we spelen ook nieuwe nummers van mijn volgende plaat. Het voelt als herbeginnen.”

“Next level”

De tournee voert De Laet onder meer langs New York, Los Angeles, Washington DC, Amsterdam, Parijs, Berlijn en Milaan. Ook Brussel staat op de agenda: Lost Frequencies speelt op 9 november in Vorst Nationaal. “Ik ben superfier dat ik eindelijk zo’n grote show kan spelen in mijn achtertuin”, zegt De Laet. “Dit is the next level. Maar belangrijker vind ik dat ik het met hetzelfde team kan doen. Er komen livemuzikanten bij, maar verder neem ik alleen de mensen mee die ik vertrouw. Zij weten exact wat ik wil. Er verandert veel aan mijn show, maar met hen weet ik dat het minstens even goed wordt.”

Tickets voor het concert van Lost Frequencies in Vorst Nationaal zijn vanaf vrijdag te koop