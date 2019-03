Zwangere Guy schiet God neer in nieuwe clip

Geen videoclip van Zwangere Guy die je zonder verpinken bekijkt. De clip bij Gorik, pt. 1, een lied waarin de Brusselse rapper afrekent met zijn gewelddadige stiefvader, liet al expliciet zien hoe een man een vrouw afranselt. In de psychedelische opvolger Guy Funk beviel Zwangere Guy van een 10-jarige jongen – jawel – via zijn mond. En de clip van nieuwe single Wie is Guy?, die morgen verschijnt, doet er nog een schep bovenop. In een teaserfilmpje is te zien hoe Guy door de straten van Brussel wandelt, plots begint te vliegen en in de wolken God de Vader ontmoet. Wanneer God de bijbel van Guy niet wil teruggeven, schiet de rapper hem neer. In een ander beeld ligt Guy gewapend tussen naakte mannen en vrouwen op een paaldanspodium. “Mijn clips zijn altijd fucked up, en zo wil ik het ook”, zegt Gorik van Oudheusden (30), zoals Zwangere Guy echt heet. “Die van Wie is Guy? is inderdaad wat gek. Ik bedoel er niets mee, het is gewoon de manier waarop ik me artistiek en visueel uitdruk. Ik doe het niet om te provoceren. Het is leuk om te doen, en de mensen blijven er nu eenmaal langer bij hangen.”