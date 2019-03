“Ooit sprong hij stoned van derde verdieping naar beneden”

Wie hem kende schetst geen fraai beeld van Gökmen Tanis, de man die drie doden maakte op een Utrechtse tram. “Hij is een drugsverslaafde gek: ooit sprong hij van het derde verdieping naar beneden. ”

Z’n vader heeft hem in geen elf jaar meer gezien. Mehmet Tanis zegt dat hij z’n zoon al niet meer sprak sinds 2008. “Als hij het gedaan heeft, moet hij ervoor boeten”, vertelde hij aan persbureau Demirören. Zoon Gökmen heeft intussen een héle waslijst aan criminele feiten bij elkaar gespaard: in december 2013 loste hij al eens schoten in Utrecht, op enkele honderden meters van waar het drama zich maandag afspeelde. Hij had het toen gemunt op enkele passanten, maar raakte hen toen niet. Hij spuwde ooit in het gezicht van agenten, stond al terecht voor winkeldiefstallen en het helen van gps-systemen.

Twee weken geleden nog stond Tanis terecht voor de verkrachting van z’n ex in 2017. Hij sloeg haar, dreigde er ook mee haar huis in brand te steken. “Ik heb de politie zo vaak gewaarschuwd voor hem”, zegt de vrouw - Angelique heet ze - aan de Nederlandse krant AD. “Hadden ze maar geluisterd. Hij is geen terrorist, maar een echte psychopaat.”

Mensen die met Tanis omgingen, doen een heel lelijk boekje van hem open. “Als hij gesnoven had, kon alles gebeuren”, klinkt het bij het AD. “Hij is in een totale idiote bui in 2007 al eens uit een flatgebouw gesprongen. Van de derde verdieping. Echt, hij kon het verkeerd in zijn kop krijgen. Daarom ben ik niet verbaasd dat juist deze figuur dit op zijn geweten heeft.”