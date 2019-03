Ex-ploegmaat noemt Nederlandse veteraan Robin van Persie “extreem arrogant”

Feyenoord-speler Robin van Persie (35) is populair bij de jonge fans, maar volgens zijn ex-ploeggenoot Woyciech Szczesny, de huidige keeper van Juventus, is de Nederlander niet zo aimabel als hij eruitziet.

“Hij kan extreem arrogant zijn”, zegt de Poolse doelman in een interview met Foot Truck. Van Persie en Szczesny speelden samen bij Arsenal. In 2012 trok Van Persie naar Manchester United, maar volgens Szczesny was dat een verkeerde keuze. “Hij was beter bij Arsenal gebleven. Dan had hij meer uit zijn carrière kunnen halen. Bij United won hij dan wel de titel, maar daarna zat hij de hele tijd op de bank.”

En ook van de andere transfers van Van Persie denkt Szczesny het zijne. “Toen hij naar Fenerbahçe ging, was zijn carrière over.”