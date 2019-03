CLUBNIEUWS. Schrijvers heeft advies voor Club Brugge-ploegmaat Wesley, Trebel mag niet spelen met beloften Anderlecht

Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Abonnementenverkoop Play-off 1 start vandaag

Vandaag start de abonnementenverkoop, waarbij er eerst tot 24 maart een voorrangsperiode geldt voor de abonnees van de reguliere competitie. Uiteraard kunnen fans al meteen een abonnement aanschaffen voor een vrije plaats in de Ghelamco Arena. Alle abonnementsprijzen en bijkomende info omtrent het verloop van deze abonnementenverkoop vind je zoals steeds op de clubwebsite. Thorup gaf zijn spelers na de kwalificatie voor Play-off 1 vrij van vrijdag tot zondag. (ssg)

ANDERLECHT. Rutten laat Trebel niet spelen met beloften

De beloften van Anderlecht speelden tegen Gent. Adrien Trebel had daar graag zijn wederoptreden gemaakt na zijn knieblessure die twee maanden aansleepte. De Fransman traint sinds vorige week mee, maar Fred Rutten stak er een stokje voor. De coach wilde liever niet dat Trebel risico’s nam met de U21. In januari hernam hij al eens te vroeg tegen Standard en daarna kende de middenvelder een terugval. Trebel wil wel graag fit zijn voor de start van Play-off 1. Sebastiaan Bornauw maakte wel zijn rentree na een knieoperatie. (jug)

ANTWERP. Boete voor “kleuter” Lamkel Zé na slag aan Jelle Van Damme

Didier Lamkel Zé (22) komt nog goed weg nadat hij op training een slag uitdeelde aan Jelle Van Damme. De Kameroense middenvelder van Antwerp ontbrak zondag tegen KV Kortrijk en kreeg een geldboete. Maar uiteraard werd hij ook serieus op het matje geroepen. “In elke kleedkamer lopen een paar kleuters rond en elke kleuter moet je weleens in de hoek zetten. Wees maar gerust dat hem erop gewezen is”, zegt sportief manager Sven Jaecques. “Didier toonde al goeie dingen, fantastische dingen zelfs. Maar dat wisselt hij af met zeer domme acties. Oké, hij is 22, ergens kan je het kaderen, maar dit soort zaken moet er echt uit. Als je prof wil blijven en het maximale uit je carrière wil halen, kan dit niet. Coach, ploegmaats en bestuur hebben hem dat heel duidelijk gemaakt.” (dvd)

CERCLE BRUGGE. Geen oefenmatch in onderbreking

De groep herneemt morgen, woensdag, de training en krijgt in het weekend vrij. Xavier Mercier en Taravel werd op Lokeren rust gegund. De kniekwetsuur van Koné valt mee, voor Cardona (hamstrings) is het afwachten. Hazard en Tormin worden komende week weer voltijds op training verwacht. Lambot zou medio april weer beschikbaar zijn. In de onderbreking wordt geen oefenmatch gespeeld. (kv)

CLUB BRUGGE. “Wesley moet rustiger leren worden”

Titelverdediger Club Brugge gaat de play-offs in met een wrang gevoel. De thuisnederlaag tegen Moeskroen zorgde voor frustratie, niet het minst bij de alweer nukkige Wesley. De vraag of de Braziliaan nog wel lekker in zijn vel zit, doet ploegmaatSiebe Schrijvers – vier maanden ouder, maar veel wijzer – monkellachen. “Ach, nog niet zo lang geleden maakte Wesley een schitterend doelpunt op Anderlecht”, zei Schrijvers gisteren op training met de Jonge Duivels. “Zondag was er sprake van frustratie. Je staat achter én verdedigers hangen de hele tijd aan zijn lijf om de bal af te pakken, maar dat lukt hen niet. Dan wordt er vaak nog een fout gemaakt. Hij moet op dat vlak nog stappen zetten om wat rustiger te worden. Maar hij is heel belangrijk voor ons.”

Schrijvers weet dat er zeker sinds Nieuwjaar te veel punten verloren gingen voor eigen publiek. “Vooral dan tegen de kleine ploegen. Maar we hoeven niet te dramatiseren. We wonnen topmatchen thuis. Tegen Moeskroen speelden we de slechtste helft van het seizoen, maar na de rust reageerden we wel. We gaan proberen de kloof met Genk kleiner te maken. Het is alleszins in ons voordeel dat een geweldige voetballer als Pozuelo er weg is. Maar ik verwacht wel dat ze dat kunnen opvangen en blijven meedoen voor de titel.” (kvu)

GENK. Politie zoekt supporter met Pozuelo-opblaaspop

De politie is op zoek naar de Genk-supporter die zondag in Waregem een opblaaspop met een shirt van Alejandro Pozuelo ophing met een strop om de hals. Er zou dan een proces-verbaal worden opgemaakt zodat hij vervolgd kan worden. RC Genk staat daarachter. De afgevaardigde van de voetbalbond heeft het ook opgenomen in zijn verslag, net als de incidenten met vuurwerk in het Genkse vak, waardoor de match stilgelegd moest worden.

De voetbalbond hanteert een nultolerantie voor vuurwerk. Of er ook een straf volgt voor de pop, valt af te wachten. RC Genk veroordeelde beide incidenten alvast in een persbericht. (vdm, mg)

Liefst vijftien Genkies zijn weg voor interlands. Vladimir Screciu met de U19 van Roemenië; Marcus Ingvartsen en Joakim Maehle (U21) met Denemarken; Casper De Norre, Bryan Heynen, Dries Wouters en Nordin Jackers met de U21 van België; Jakub Piotrowski met de U21 van Polen; Ruslan Malinovskyi met Oekraïne; Leandro Trossard met België; Joseph Paintsil met de U23 van Ghana; Joseph Aidoo met Ghana; Mbwana Ally Samatta met Tanzania; Maarten Vandevoordt met de U17 van België en Dieumerci Ndongala met Congo. (rco)

KV OOSTENDE. Al twaalf speeldagen op rij zonder zege

Sinds de 1-0-zege tegen Lokeren op 8 december 2018 slaagde KVO er al twaalf speeldagen niet in om een competitiezege te boeken. Het is bijna vijftien jaar geleden dat KVO zo lang moest wachten op een overwinning. Van 8 augustus 2004 tot 5 december 2004 telde KVO zo’n serie van vijftien matchen. De allerlangste reeks zonder competitiewinst in eerste klasse duurde van 30 oktober 1994 tot 9 april 1995. Toen proefden de groen-rood-gelen twintig speeldagen op rij de smaak van winst niet. (rpo)

LOKEREN. Spelers krijgen weekje vakantie

Trainer Glen De Boeck beloofde zijn spelers een weekje vakantie bij winst op de slotspeeldag tegen Cercle Brugge, en hij hield woord. Vanaf volgende week wordt er voor de resterende vijf weken telkens op maandag, woensdag en vrijdag getraind. Aangezien de eerstvolgende wedstrijd met inzet pas over vijf maanden plaatsvindt, bekijkt de Oost-Vlaamse club de mogelijkheden om de komende weken enkele oefenwedstrijden te organiseren. (whb)

STVV. Nieuwe Tribune Zuid pas voor 2020-2021

Ook Tribune Zuid gaat tegen de vlakte, maar het plan om de nieuwe tribune klaar te krijgen tegen de start van de volgende reguliere competitie, is niet meer realistisch. Marieke Höfte van Stayen: “We hopen in Sint-Truiden goedkeuring te verkrijgen rond april, mei, dan moet het dossier opnieuw naar hogere overheden. Tribune Zuid kan klaar zijn voor de reguliere competitie, maar wel pas die van het seizoen 2020-2021.” De beloften versloegen gisteren Zulte Waregem met 2-1. (gus)

ZULTE WAREGEM. Oefenmatch tegen Moeskroen

De reguliere competitie zit erop, maar morgen speelt Zulte Waregem nog een oefenmatch tegen Moeskroen. Coach Francky Dury en co trappen om 13 uur af. Essevee kan zich zo nog eens meten met Les Hurlus. De Henegouwers zitten ook in de poule van Play-off 2 waartoe Zulte Waregem behoort. (jcs)