Rayo Vallecano heeft zijn trainer Miguel Angel Sanchez Munoz, alias Michel, ontslagen. Dat maakte de Madrileense club maandag bekend.

De 43-jarige Michel moet boeten voor de slechte resultaten. Met 23 punten uit 28 wedstrijden is de club negentiende en voorlaatste in La Liga. Zondag werd er met 3-1 verloren bij Villarreal, de op drie na laatste in de stand.

Michel stond sinds februari 2017 aan het roer bij Rayo. Vorig seizoen leidde hij de club naar de hoogste afdeling.