“Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft als voorzitter van de commissie Sociale Zaken opzettelijk een stemming gedwarsboomd over een wet om asbestslachtoffers beter te beschermen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er niet genoeg commissieleden aanwezig waren om te stemmen.” Die beschuldiging komt van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel, die meteen ook bevoegd minister Maggie De Block en oud-premier Guy Verhofstadt (beiden ook Open VLD) viseerde. “Open VLD houdt asbestbedrijven als Eternit al decennialang de hand boven het hoofd, op kap van de asbestslachtoffers”, zegt ze.

Want Eternit komt met de huidige wetgeving, van de hand van de regering-Verhofstadt, wel erg vlotjes weg. “In ons systeem is het zo dat wie een vergoeding krijgt van het asbestfonds, de verantwoordelijke niet meer kan vervolgen”, zegt professor emeritus Arbeidsgeneeskunde Benoit Nemery (KU Leuven), die zich met asbestslachtoffers bezighoudt. “Het is dus evident dat de wet gunstig uitvalt voor de asbestindustrie.”

N-VA, Groen en CDH zouden vorige week via een wisselmeerderheid een wetsvoorstel stemmen dat die straffeloosheid moet aanpakken. Maar tijdens de bewuste commissiezitting zei Van Quickenborne dat er niet gestemd zou worden omdat er eerst overleg moest plaatsvinden met bevoegd minister De Block. Waarna parlementsleden van Open VLD, CD&V en MR de zaal verlieten en er niet genoeg leden overbleven voor een geldige stemming.

“Er zaten familieleden van asbestslachtoffers in de tribune, zoiets doe je niet”, zegt Kamerlid Anne Dedry (Groen). “Al vind ik de beschuldigingen van Valerie Van Peel niet wijs, want dat brengt ons niet dichter bij een compromis. Ik voel me nu een beetje gebruikt.”

In bed met Eternit

Bij Open VLD is achter de schermen te horen dat de kritiek van N-VA deel uitmaakt van een georkestreerde aanval op minister Maggie De Block. Want ook als het gaat over langdurig zieken sneller aan het werk krijgen of de asielproblematiek schieten de Vlaams-nationalisten met scherp. De Block zelf wijst erop dat het Asbestfonds net de beste manier is om slachtoffers te helpen, omdat ze sneller een vergoeding krijgen dan als het via de rechtbank zou gaan. “De regeling is er gekomen na een akkoord met de sociale partners. Als je daaraan morrelt, riskeert het fonds uitgehold te worden.”

CD&V benadrukt dan weer dat het de gewoonte is om amendementen op voorhand te bespreken en dat het dus logisch was om niet te stemmen. Dat N-VA “achter de rug” op zoek ging naar een meerderheid, valt bij de regeringspartijen niet in goede aarde. En het trucje met de vertrekkende Kamerleden heeft N-VA ook al toegepast om voormalige staatssecretaris Theo Francken te beschermen.

Van Peel reageert gepikeerd op de argumenten van de voormalige coalitiepartners. “Het is mijn volste recht om een wisselmeerderheid op de been te brengen en ik ben hier al jaren mee bezig”, zegt ze. “Ik snap niet waarom Eternit zo nodig beschermd moet worden. Zij komen praktisch weg met moord. Ze zijn in India nog jaren blijven produceren toen het hier in Europa al verboden was.”

De asbestslachtoffers zelf zijn “in shock” door wat er gebeurd is. “Dit is antidemocratisch. Ik denk dat bepaalde politici in bed liggen met de asbestbedrijven”, zegt Erik Jonckheere, voorzitter van de Vereniging van Asbestslachtoffers in België (ABEVA), dat het wetsvoorstel op voorhand met Valerie Van Peel had besproken. “Het is schandalig dat de politieke wereld de problematiek van asbestslachtoffers niet ernstig neemt. Ze hebben miljarden voor gevechtsvliegtuigen, maar geen budget voor de sanering van schoolgebouwen? Dit is, na het klimaatdebat, de belangrijkste problematiek in ons land.”