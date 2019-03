Haka tegen terreur

’t Was een opmerkelijk beeld toen maandag studenten troost zochten aan de Al-Noormoskee in Christchurch. Vorige week schoot een terrorist daar tientallen biddende mensen neer. Maar naast de traditionele kaarsen en bloemen startte een groepje tieners plots een indrukwekkende haka - een agressieve ceremoniële dans, bedoeld om te imponeren, die we vooral kennen uit het rugby. Al snel volgden de andere studenten het voorbeeld van de meisjes. En zo werd een wake plots een krachtig antwoord tegen terreur en de dader van de aanslag in Christchurch. (jdg)