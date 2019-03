Stonehenge: het Tomorrowland van de prehistorie

Het was al een paar jaar duidelijk: weg met de zweverige interpretaties, observatoria, heiligdommen, erebegraafplaatsen, zonnecultussen en druïden. Om van een ufo-landingsplaats nog te zwijgen. Stonehenge was gewoon een fuifplaats. Uit het enorme aantal dierenbotten dat de jongste jaren onderzocht is, weten we al een paar jaar dat sommige runderen in Stonehenge helemaal uit Schotland kwamen. Een paar van de zeer zeldzame menselijke resten kwamen uit de streek in Wales waar ook de dekstenen van het monument vandaan kwamen. Anders gezegd: volkeren van heinde en verre kwamen naar Stonehenge om te feesten.

Dat wordt nu bevestigd en met meer gegevens onderbouwd in een artikel in het vakblad Science Advances. De onderzoekers joegen botmateriaal van 131 varkens – het meest gegeten dier in Stonehenge – door hun scanners en vergeleken de resultaten met die van bodemanalyses uit de Britse eilanden. Dankzij doctoraatsonderzoek van onze landgenoot Christophe Snoeck in Oxford konden ze reconstrueren op welke bodem het voedsel van de dieren had gegroeid.

De varkens bleken van overal te komen. Niet alleen uit Schotland, zoals de runderen, maar ook uit het westen van Wales, de Midlands, Skye, Ierland, noem maar op. Nauwelijks twee varkens hadden dezelfde origine. Dat Stonehenge een kleine 3.000 jaar voor onze jaartelling een verzamelplaats was voor feestgangers, verklaart ook waarom er honderden jaren aan gebouwd is: het ging niet om het afgewerkte monument, maar om het plezier van samen ergens aan te werken.

Niet gepekeld

Maar, zeggen de vorsers, meer nog dan het grote culturele bereik van de feesten, verwondert de enorme logistiek die ervoor nodig was. In het oude Rome werden ganzen verkocht die te voet vanuit Gallië aangevoerd werden, maar die dieren kunnen goed lopen, en zijn klein en licht genoeg om een deel van de weg op karren getransporteerd te worden. Voor varkens is dat minder evident: ze zijn niet gebouwd op lange wandelingen en nogal groot om vervoerd te worden. Toch arriveerden ze niet gerookt en gepekeld: dan zouden er veel minder schedels en hoeven bij de overblijfselen zitten. De onderzoekers gokken dat transport per schip een belangrijke rol heeft gespeeld. (pvj)