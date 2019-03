Tanja Dexters betrokken bij vreemd ongeval op E313: “We werden belaagd en moesten wel vluchten”

Olen - Voormalig Miss België Tanja Dexters is maandagavond betrokken geraakt bij een vreemd ongeval op de E313 in het Kempense Olen. Ze reed als passagier mee met haar vriend Michael Peeters, die zwaar tot aanrijding kwam met een andere auto. De snelweg werd urenlang afgesloten.

Het vreemde ongeval gebeurde maandagavond rond 19 uur op de E313 in Olen. Volgens getuigen reed de bestuurder van een Jaguar cabrio - volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Dexters’ vriend Michael Peeters - met zeer hoge snelheid in de richting van Antwerpen. De luxewagen slalomde door het verkeer en haalde ook in via de pechstrook.

Op de grens van Olen en Oevel (Westerlo) liep het mis. De Jaguar raakte een andere auto en reed te pletter tegen de betonnen middenberm. De bestuurder van de aangereden auto is overgebracht naar het ziekenhuis. Peeters en zijn vrouwelijke passagier, gewezen Miss België Tanja Dexters, hebben korte tijd na het ongeval de plaats van het gebeuren verlaten. Ze zouden door vrienden zijn opgepikt in de Industrielaan die parallel loopt met de E313. De wegpolitie onderzoekt de zaak.

Volgens Tanja Dexters was het ongeval niet de schuld van haar vriend. “Blijkbaar wekte onze wagen, een gloednieuw model dat mijn vriend net had binnengekregen, jaloezie op”, zegt ze in Het Laatste Nieuws. “Want plots ging de auto voor ons in de remmen. Michael heeft nog geprobeerd een botsing te voorkomen, maar kon hem niet meer uitwijken en is ertegen geknald.”

Dexters zegt meteen naar de wagen gelopen te zijn. “De inzittenden scholden me meteen uit. Tanja Dexters dit, Tanja Dexters dat. Ik ga niet herhalen wat ze zeiden. Daarna ben ik weer naar onze auto gegaan en de gevarendriehoek gezet. We hebben nog gewacht tot de brandweer en ambulance er waren, maar de situatie was onhoudbaar geworden. We werden belaagd langs alle kanten. Toen heb ik een vriend gebeld om ons op te pikken. We moesten daar gewoon weg.”