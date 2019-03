“Beschamend dat politieke afrekeningen meespelen als het gaat om asbestslachtoffers”

Meer dan pittig zijn de beschuldigingen van N-VA aan het adres van Open VLD. Deze laatste partij zou ervoor gezorgd hebben dat een stemming over een aanpassing van het Asbestfonds in de Commissie Sociale Zaken niet kon doorgaan. Omwille van techniciteiten. Open VLD werd gevolgd door CD&V en MR, die de wisselmeerderheid van N-VA met Groen en CDH niet konden smaken. Nochtans houdt niets een dergelijke constructie tegen in een regering van lopende zaken.