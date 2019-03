Auto uitgebrand door nieuwe ontploffing in Antwerpen: oppositie eist extra maatregelen van De Wever

Antwerpen - Een explosief is in de nacht van maandag op dinsdag ontploft in de Biekorfstraat aan Park Spoor Noord in Antwerpen. Dat gebeurde net als vorige nacht onder een geparkeerde wagen, die vuur vatte en grote schade opliep. De oppositiepartijen vragen burgemeester Bart De Wever om extra maatregelen te nemen.

De ontploffing deed zich afgelopen nacht rond 3.20 uur voor. Een springtuig ontplofte onder een geparkeerde wagen in de Biekorfstraat. “Het voertuig heeft daardoor vuur gevat en heeft grote schade opgelopen”, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. “Ook een viertal andere auto’s raakte beschadigd en de gevel van één woning raakte lichtbeschadigd.”

De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen en om samen met de politie en ontmijningsdienst DOVO na te gaan of er nog explosieven in de buurt aanwezig waren. “Dat was niet het geval”, zegt Migom.

De politie en het gerechtelijk labo voerden een onderzoek. Zodra de wagen getakeld was, rond 8.45 uur, werd de straat weer vrijgegeven.

Auto uitgebrand door nieuwe ontploffing in Antwerpen: straat afgesloten. Video: Het Nieuwsblad

Opnieuw ontploffing

Een nacht eerder was ook in Antwerpen, in de De Pretstraat, ook al een explosief tot ontploffing gekomen. De schade viel daar beter mee: een vijftal wagens raakte beschadigd, maar niet al te ernstig. In de weken voordien waren ook al enkele wagens uitgebrand door ontplofte granaten.

Oppositie eist extra maatregelen

Na het zoveelste gewelddadige incident dat vermoedelijk aan rivaliserende drugsbendes kan worden gelinkt, eisen oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) extra maatregelen neemt om de veiligheid in zijn stad te garanderen.

“Het is tijd dat burgemeester De Wever zich toont en zichtbare acties onderneemt”, zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien. “Ik roep hem op om de buurtbewoners van Antwerpen-Noord te ontmoeten en de zichtbare en aanspreekbare politieaanwezigheid in de wijken te verhogen en duidelijk te maken hoe hij de golf van geweld tot stilstand zal brengen.” Van Besien wil ook meer samenwerking tussen lokale en federale politie.

Vlaams Belang heeft een andere oplossing in gedachten. “Om recht en orde en om de rust te doen terugkeren eist het Vlaams Belang dat het leger wordt ingezet”, klinkt het. “Om te laten zien wie de baas is, dienen militairen te patrouilleren in de betreffende buurten in Antwerpen-Noord. Ze moeten de Antwerpse drugswijken uitkammen en ervoor zorgen dat de drugsmaffia geen centimeter ruimte meer krijgt.”