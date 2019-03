Grote schade bij bedrijf na hevige brand in loods in Kortemark

Kortemark - In de nacht van maandag op dinsdag brak er iets na middernacht een hevige brand uit in een van de loodsen van de firma Verduyn langs de Galgestraat in Kortemark.

In een van de loodsen van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het telen, wassen en versnijden van groenten, ontstond er om een nog onduidelijke reden vuur. Een medewerker die aanwezig was op het bedrijf merkte het vuur op. In die loods bevonden zich machines en transportbanden. Die geraakten bij de brand ernstig beschadigd.

Verschillende korpsen kwamen ter plaatse en konden de brand vrij snel blussen. Niemand geraakte gewond. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.