Gelukkig is Vermaelen fit: na enkele gedwongen wissels is dit de vermoedelijke opstelling van Rode Duivels

De Rode Duivels vallen als vliegen. Na De Bruyne, Kompany en Witsel gaven nu ook Dembélé en Meunier forfait voor de interlands tegen Rusland en Cyprus. De renovatie van de Rode Duivels ­begint zo vroeger dan verwacht. Gelukkig is Thomas Vermaelen fit.

Mousa Dembélé was een mogelijkheid voor Martinez om donderdag tegen Rusland Axel Witsel te vervangen. De bondscoach mag die optie uit zijn boekje schrappen. Dembélé, sinds Nieuwjaar onder contract bij het Chinese ­Guanghzou R&F, kan wegens een onwillige enkel niet meedoen. Afgelopen weekend speelde hij ook niet in China.

Thomas Meunier is van hetzelfde laken een broek. De rechtsachter viel met PSG uit in het duel met Marseille en was gisteren niet in Tubeke. Romelu Lukaku meldde zich wel en ging op onderzoek in Mechelen. Als hij zich vandaag niet op het oefenveld kan tonen (training om 17 uur in Tubeke), dan is ook zijn aantreden hoogst twijfelachtig.

Het enige goede nieuws kwam van Thomas Vermaelen. De 33-jarige verdediger liep half februari een blessure op, maar maakte gisteren de training probleemloos rond. Hij is dus inzetbaar en kan de afwezige Kompany centraal in de defensie vervangen.

De bondscoach kreeg nog nooit met zoveel afwezigen af te rekenen, want Fellaini, ­Defour en Nainggolan stellen zich niet meer beschikbaar. “Dit is maart en met een zwaar seizoen dat in zijn ­beslissende fase loopt, weet je dat dit kan gebeuren”, aldus Roberto Martinez.

Om Meunier te vervangen, komen vooral Castagne en Chadli, de jongste weken beiden invaller bij respectievelijk Atalanta Bergamo en ­Monaco, in aanmerking. ­Centraal in het middenveld stijgen de kansen van het ­Anderlecht-duo Dendoncker-Tielemans aanzienlijk. Als Lukaku niet speelt, is Bat­shuayi de eerste vervanger.

Dat wordt dan wellicht de ploeg:

Courtois

Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen

Chadli, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard

­Mertens, Lukaku (of Bat­shuayi), E. Hazard