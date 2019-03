Acteur Macaulay Culkin bevestigt: “Er was een alarm als iemand in de buurt van de slaapkamer van Michael Jackson kwam”

De Amerikaanse acteur Macaulay Culkin ontkent tot op vandaag dat er ooit sprake was van een seksuele relatie tussen hem en popster Michael Jackson. Maar het voormalige kindsterretje bevestigt vandaag wel dat er in de slaapkamer van Jackson op zijn domein Neverland een alarmsysteem was dat afging als er iemand in de buurt kwam.

De onthulling van Culkin is van belang: in de spraakmakende documentaire ‘Leaving Neverland’ vertelt getuige James Safechuck namelijk al dat Michael Jackson gebruikmaakte van verschillende belletjes in de gang naar zijn slaapkamer om hem te waarschuwen als er iemand aan kwam.

LEES OOK. Wij keken met twee superfans naar dé Michael Jackson-docu waar iedereen het over heeft: “Ik vind het een wansmakelijke film” (+)

Culkin was naar eigen zeggen een jaar of elf toen hij bevriend raakte met de toen dertigjarige Jackson. Volgens de acteur zocht de zanger contact met hem omdat hij de ervaringen van het kindsterretje uit ‘Home Alone’ herkende. “Ik had niemand die begreep waar ik doorheen ging: de kinderen op school hadden geen idee. En hij wist precies wat ik meemaakte, en wilde er zeker van zijn dat ik me niet alleen voelde. Ik weet dat het voor de rest van de wereld een big deal was, maar voor mij was het een normale vriendschap”, vertelde hij eerder dit jaar in een podcast. De inmiddels 38-jarige Culkin omschrijft de in 2009 overleden ‘King of Pop’ als “hilarisch, lief, maf en charmant”.

Ondanks alle beschuldigingen aan het adres van Jackson bleef Culkin hem altijd steunen, hij ontkende ook altijd dat hij zelf misbruikt zou zijn. Tijdens een rechtszaak in 2005, waarin Jackson terechtstond voor zeven gevallen van seksueel misbruik, zou Culkin echter hebben toegegeven dat er op Neverland inderdaad een zelfgemaakt alarmsysteem van de gang naar de slaapkamer van Jackson liep. ”Er was een soort pad waarbij een alarm af zou gaan als iemand de deur zou naderen. Als iemand in de buurt kwam, hoorde je een soort alarm, iets als ’ding-dong’”, verklaarde Culkin in de rechtbank.

LEES OOK. De kwalijke gevolgen van ‘Leaving Neverland’: familie van Michael Jackson maakt ruzie en riskeert honderden miljoenen te verliezen

De acteur bevestigde ook dat hij “maximaal tien keer in Michael Jacksons bed heeft geslapen”. Op zijn veertiende bezocht hij Neverland nauwelijks meer, dezelfde leeftijd als waarop James Safechuck en Wade Robson in de documentaire verklaren dat het misbruik door Jackson stopte.

De King of Pop en Culkin leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de 'Black or White' clip.