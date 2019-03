De rol van het reisbureau in online tijden?

Ganshoren - Een reisbureau dat in het huidige digitale tijdperk standhoudt en zelfs groeit? Welkom aan boord bij Voyages Van Lierde uit Ganshoren. Een agentschap dat zich niet laat afschrikken door online boekingen. “Het menselijk contact wordt opnieuw gewaardeerd”, klinkt het daar.

Het verhaal van Voyages Van Lierde start in 1995 in Ganshoren. Vader Van Lierde die jarenlang commercieel directeur bij een grote reisorganisatie geweest was en vanwege een herstructurering zijn job verloor, besloot om samen met zijn zoon, Laurent Van Lierde een reisagentschap uit de grond te stampen. “Ik werkte toen voor een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Het was een job die ik graag deed en me ook de kans bood om veel te reizen”, vertelt Laurent. “Toch koos ik ervoor om de grote stap te zetten en een eigen reisagentschap met mijn vader op te richten. Zijn jarenlange ervaring en mijn jonge ‘sturm und drang’ leken ons een ideale combinatie.”

Het werd alvast een start-up die heel wat inspanningen vroeg. De concurrentie was groot. Er was 9/11 die de reissector door elkaar schudde. En er was natuurlijk ook de komst van het internet die het mogelijk maakte om helemaal zelf - en dus zonder tussenkomst van een reisagent - je reis online te boeken.

Tijdswinst

Niettegenstaande de gigantische toename van online boekingen blijven reizigers bij Voyages Van Lierde aankloppen. Welke meerwaarde kunnen zij als reisagentschap bieden in tijden waarin je met een eenvoudige klik op de muis je zitje op een vliegtuig of je hotelkamer kan reserveren?

“Op het internet is er een overkill aan informatie. Je weg in die jungle vinden, kost heel wat tijd. Door onze ervaringen en contacten binnen de sector kunnen wij onze klanten heel wat tijd besparen. Die tijdswinst is voor veel mensen goud waard. Een ander punt dat onze klanten weten te waarderen, is dat ze - wanneer er iets fout gaat - altijd bij ons terechtkunnen voor advies en ondersteuning. Met een reisagent sta je er dus niet alleen voor. Zeker bij een staking of annulatie is dit een pluspunt.”

