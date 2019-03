Klaar voor Rode Duivels? Adnan Januzaj naast Lionel Messi in Elftal van de Week in Spanje

Adnan Januzaj is op de 28ste speeldag van de Primera Division verkozen in het Elftal van de Week. De Rode Duivel maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Real Sociedad en mag nu prompt plaatsnemen naast onder meer Lionel Messi.

Het jeugdproduct van Anderlecht en Manchester United sukkelde tot eind januari met een knieblessure en moest begin deze maand ook twee wedstrijden afhaken met een verstuikte enkel. Tegen Sevilla vorige week kreeg Januzaj nog twintig minuten speeltijd, dit weekend mocht hij opnieuw in de basis beginnen tegen Levante. De Brusselaar bedankte met zijn eerste doelpunt van de competitie en een uitstekende prestatie. Januzaj scoorde wel eerder al in de Copa del Rey en leverde ook al drie assists af.

Ook de Spaanse sportkrant Marca ontging die prestatie niet. Januzaj werd verkozen in het Elftal van de Week en staat daarbij in prachtig gezelschap. Links van hem neemt Lionel Messi plaats. De Vlo schitterde andermaal voor FC Barcelona en kreeg een tien op tien van de voetbalredactie. Verder vooral namen die groter klinken in Spanje, tenzij Roberto Rosales van Malaga. De Venezolaan met een verleden bij AA Gent kreeg een 7.5 van de Spaanse journalisten.

Januzaj vervoegde zich gisteren bij de selectie van de Rode Duivels. Door zijn goede vorm en een blessure van Kevin De Bruyne mag de winger misschien hopen op enkele speelminuten tegen Rusland komende donderdag. Zijn laatste speelminuten als Rode Duivel maakte Januzaj op 15 november in de Nations League tegen Ijsland. Toen mocht hij vijftien minuten invallen voor Dries Mertens.