Man rijdt 74 per uur in zone 30 in buurt van school, maar wordt vrijgesproken: “Onbegrijpelijk”

Een man die 74 kilometer per uur reed in een zone 30, in de buurt van een school, is vrijgesproken door de rechter. Zijn advocaat haalde die slag thuis door te duiden op het volgens hem illegale dynamische verkeersbord, maar verkeersinstituut Vias zegt daar niets van te begrijpen. “Dat dynamische bord staat in de wegcode. Die man moet beboet worden”, zegt woordvoerder Stef Willems.

De man werd geflitst toen hij met een snelheid van 74 kilometer per uur door een zone 30, in de buurt van een school in het Waalse Beauraing, reed. Dat werd bijgesteld naar 68 kilometer per uur, nog altijd meer dan dubbel zoveel als toegelaten.

Die overtreding kon de bestuurder erg duur te staan komen. Duizenden euro’s boete en een rijverbod van acht dagen tot zelfs vijf jaar lagen binnen de mogelijkheden. Uiteindelijk werd het helemaal niets: de rechter sprak de man over de hele lijn vrij.

Signalisatie

De reden daarvoor is te zoeken bij de signalisatie. De zone 30 wordt aan het schooltje in Beauraing aangegeven door een dynamisch verkeersbord. Dat geeft op weekdagen tussen 7 en 19 uur aan dat er maar 30 per uur gereden mag worden. De verdediging haalde aan dat een soortgelijk bord niet wettelijk is, en de rechter volgde.

Bij verkeersinstituut Vias schrokken ze van die uitspraak. “Artikel 65.3 van de Wegcode zegt wel degelijk dat die dynamische borden wettelijk zijn”, zegt woordvoerder Stef Willems. “Dus als die man te hard gereden heeft, moet hij gewoon beboet worden.”

De dynamische borden zijn een aanwinst voor onze wegen, aldus Willems. “Die werken ook prima. We begrijpen echt niet waarom die man vrijgesproken is. Het gezond verstand moet zegevieren: wie de wet overtreedt, moet daar een boete voor krijgen.”

Het parket treedt Vias in de kranten van Sudpresse bij en bevestigt dat het bord wettelijk is. Het overweegt dan ook om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter, zegt persmagistraat Charlotte Fosseur.