Leerling valt leraar aan met mes op school in Oslo: vier gewonden

Een leerling heeft een leraar van zijn school in de Noorse hoofdstad Oslo aangevallen met een mes. De leraar en drie andere personeelsleden van de school raakten daarbij gewond, meldt de politie.

De jongen volgt les aan de school, in het oosten van Oslo, en bedreigde zijn leraar dinsdagochtend met een mes. Die leraar raakte, net als drie andere personeelsleden van de school, lichtgewond. De jongen kon opgepakt worden. Zijn motief blijft nog een vraagteken.

De vier slachtoffers liepen slechts lichte verwondingen op. Sven Christian Lie van de politie in Osla zegt dat een onderzoek geopend is. “Het is een heel jonge jongen die opgepakt is”, zegt hij bij lokale media. “Meer weet ik niet over hem. Hij werd op school gearresteerd.” De politie verhoort getuigen van het incident.