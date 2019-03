Audi schrapt nachtshift in hoofdkwartier Ingolstadt

De Duitse autobouwer Audi schrapt de permanente nachtshift in zijn fabriek in hoofdkwartier Ingolstadt, in het zuiden van Duitsland. “De ingeperkte productie in de fabriek van Ingolstadt kan bereikt worden zonder deze shift”, zegt de autobouwer dinsdag in een verklaring.

Er is daarover een akkoord tussen de directie van de fabriek en de ondernemingsraad. Audi kampt met een teruglopende verkoop, in de nasleep van het emissieschandaal. De A4 en A5 worden tot nu ‘s nachts geassembleerd aan assemblagelijn 1 in Ingolstadt.

“Het personeel van de permanente nachtshift is dringend nodig voor de huidige uitdagingen bij nieuwe projecten, zoals de nieuwe modellen Audi A3 Limousine en Audi A3 Sportback”, aldus nog het statement.

Het gaat om zowat 450 arbeiders die aan de lopende band werken, en een aantal anderen van andere diensten. Het Duitse bedrijf beklemtoonde dat er geen ontslagen zullen vallen. Bovendien geldt in Ingolstadt tot 2025 een werkzekerheidsgarantie.