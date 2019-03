Einde van een tijdperk? Lothar Matthäus wil dat Manuel Neuer plaats in Der Mannschaft afstaat aan Marc-André Ter Stegen

Manuel Neuer was jarenlang een certitude bij de Duitse nationale ploeg maar na heel wat blessureleed heeft het sluitstuk van Bayern München moeite om zijn oude vorm terug te vinden. Volgens Lothar Matthäus, in 1990 wereldkampioen met zijn land en recordinternational bij de Mannschaft, verdient Barcelonakeeper Marc-André ter Stegen een kans tussen de palen.

“De aanvoerdersband mag niet bepalen of je al dan niet op de bank zit. Ter Stegen heeft de voorbije jaren wereldklasse getoond en verdient een eerlijke kans. Als prestaties bepalend zijn, dan moet je consequent zijn”, richt Matthäus zich in Bild tot bondscoach Joachim Löw.

Die laatste bevestigde onlangs dat de 32-jarige Neuer nog altijd de nummer 1 is bij de nationale ploeg, waar hij ook de kapiteinsband draagt. Hij voegde er wel aan toe dat ook Neuer “prestaties moet tonen” en dat “Ter Stegen zijn kans zal krijgen”.

Met Duitsland werd Neuer wereldkampioen in 2014. Foto: EPA

Beste doelman op WK

Neuer speelde tot op heden 84 interlands bij Der Mannschaft, waar hij in 2014 de Wereldbeker mee won. Toen werd het jeugdproduct van Schalke 04 ook verkozen tot beste doelman van het tornooi. In totaal nam Neuer deel aan drie Wereldbekers en twee EK’s met Duitsland. Hij geldt zonder enige twijfel als één van de beste doelmannen aller tijden in zijn land, maar vecht na zijn zware blessure van vorig seizoen nog steeds terug naar zijn beste vorm.

Neuer zag er niet goed uit bij de uitschakeling van Bayern München in de Champions League. Foto: REUTERS

Vorige week maakte Neuer een pijnlijke fout bij het openingsdoelpunt van Liverpool tijdens de 1/16de finales van de Champions League. De 32-jarige doelman kwam uit zijn doel na een lange bal van Virgil van Dijk op Sadio Mané, zat volledig mis en zag Mané scoren. “Ik wilde vlak voor Mané’s neus staan om de bal te pakken, maar zijn aanname was subliem”, zei Neuer tegen Sky Sports. “Als zijn controle niet perfect was, had ik de bal kunnen pakken. Als ik op mijn lijn was blijven staan, kwam Mané een op een. Maar ik begrijp wel dat mensen vinden dat ik er niet goed uitzag.” Mede door dat uitdoelpunt van Liverpool werd Bayern ook uitgeschakeld in het kampioenenbal.

Confederations Cup

Zijn vervanger bij Duitsland, Ter Stegen, stond tijdens de blessure van Neuer tussen de palen bij Duitsland en deed het lang niet slecht. Zo won hij in 2017 de Confederations Cup, maar nadien moest hij zijn plaats opnieuw afstaan aan Neuer. Zijn laatste speelminuten bij Der Mannschaft dateren van 9 augustus 2018, toen Duitsland met 2-1 vriendschappelijk won van Peru. Bij Barcelona heeft de Duitser wel eindelijk een basisplaats verworven na lang reservedoelman te spelen voor Claudio Bravo en Jasper Cillesen. De Duitser met Nederlandse roots speelde alle wedstrijden in La Liga en hield daarbij elf keer de nul.

Duitsland speelt woensdag in Wolfsburg vriendschappelijk tegen Servië. Zondag wacht in Amsterdam een duel tegen Nederland in de voorronde van het EK 2020.

Ter Stegen is eindelijk de onbetwiste nummer één bij Barcelona. Foto: EPA-EFE

(lvh, blg)