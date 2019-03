Briefje in auto van hoofdverdachte schietpartij Utrecht geeft meer prijs over motief, geen relatie tussen hem en slachtoffers

Uit het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht blijkt voorlopig geen relatie tussen de hoofdverdachte en zijn slachtoffers. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Onder meer door het briefje dat in de achtergelaten auto gevonden werd, houdt het Openbaar Ministerie steeds meer rekening met een “terroristisch motief”.

Het motief van hoofdverdachte Gökmen Tanis blijft het grote vraagteken bij de aanslag in Utrecht maandag, waar de 37-jarige man drie mensen doodschoot. Het briefje dat in de vluchtauto gevonden werd, “samen met de aard van de feiten”, doet het Openbaar Ministerie in Nederland steeds meer denken dat het om terrorisme gaat en niet om een afrekening. “We houden ernstig rekening met een terroristisch motief”, klinkt het.

De politie deelt dan weer meer dat uit het onderzoek naar de hoofdverdachte en de slachtoffers voorlopig geen enkele relatie gevonden is tussen hen. Ook daardoor lijkt de piste van een afrekening steeds minder waarschijnlijk.

Gisteravond kon de politie al melden dat de hoofdverdachte, een 37-jarige man uit Utrecht, kon worden aangehouden in een woning aan de Oudenoord. Uit het onderzoek is tot nog toe is geen enkele relatie tussen de hoofdverdachte en de slachtoffers gebleken. #24oktoberplein — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19 maart 2019

De 37-jarige Gökmen Tanis wordt ervan verdacht maandag rond 10.45 uur op een tram in het rond geschoten te hebben. Hij zou drie mensen gedood hebben en vijf anderen verwond, waarvan drie ernstig. Daarna was hij in een rode Renault Clio gevlucht. Na een klopjacht door de politie kon hij een paar uur later opgepakt worden.

Naast Tanis zijn nog twee andere verdachten opgepakt voor de aanslag. Wat hun rol in de feiten is, is nog een groot vraagteken. De burgemeester van Utrecht had dinsdagochtend gemeld dat die twee vrijgelaten waren, maar de politie floot hem snel terug.

