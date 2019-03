Jeugdspelertje van AA Gent dribbelt Club Brugge overhoop, en zijn transfer was al pijnlijk voor blauw-zwart...

Toen twee jaar geleden Stanis Idumbo-Mazembo samen met zijn broer Franck van Club Brugge naar AA Gent verkaste, zorgde dat al voor de nodige ophef. Hij wreef afgelopen weekend echter nog wat extra zout in de wonde door zijn ex-ploegmaats helemaal op een hoopje te spelen met een heerlijk doelpunt...

AA Gent plukte in 2017 Franck en Stanis Idumbo-Mazembo weg bij Club Brugge . Twee broers, toen 14 en 11 jaar, die in Brugge golden als talenten. De overstap paste in het nieuwe jeugdbeleid van de Buffalo’s. “De grote clubs hebben jaren bij ons gepikt, nu pikken wij terug”, verklaarde manager Michel Louwagie toen. “We gaan een agressief rekruteringsbeleid voeren en niet meer over ons heen laten lopen.”

De transfer van de broertjes Idumbo-Mazembo kwam toen hard aan bij Club Brugge. Na deze treffer zullen ze ongetwijfeld nog een keer serieus gevloekt hebben.

“Ongelofelijk gevoel om te scoren tegen mijn ex-club”, zette Stanis Idumbo-Mazembo fier op Instagram, waar hij bedolven werd onder de complimenten.