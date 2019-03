Cercle wil met Club Brugge toch meebetalen voor nieuwe grasmat in Jan Breydelstadion

Club Brugge vervangt normaal gezien eind deze week nog zijn felbesproken grasmat in aanloop naar Play-off 1. Aanvankelijk was het onduidelijk of ook Cercle Brugge zijn duit in het zakje wilde doen maar de vereniging laat weten toch te willen meebetalen. Hoeveel procent van de kostprijs Cercle zal betalen, is nog niet vastgelegd: daarover lopen nog onderhandelingen.