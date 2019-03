De reglementswijziging die de Rode Duivels nog zuur kan opbreken moest het fout lopen tegen Rusland

Haalde u ook uw schouders op bij het horen van de afhakers bij de Rode Duivels? Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier en misschien ook Romelu Lukaku… peu importe. Dat EK halen we toch wel. Een reglementswijziging zorgt er echter voor dat de kwalificatiematchen tegen Rusland en Cyprus nu al belangrijker zijn dan velen denken.

De problemen zijn gekend: bij de Rode Duivels kampt de hele centrale as Kompany-De Bruyne-Witsel-Lukaku met kwaaltjes. Ook Thomas Meunier, certitude op rechts, moest al geblesseerd afmelden. En dat net nu de Belgen het in het eigen Koning Boudewijnstadion opnemen tegen Rusland, de moeilijkste tegenstander van hun EK-kwalificatiegroep en afgelopen zomer nog kwartfinalist op het jongste WK.

Paniek is er echter amper. Sinds 2016 kwalificeren de eerste twee van elke kwalificatiegroep zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, en de Belgen hebben geen moeilijke tegenstanders getroffen. Versta: een nederlaag tegen Rusland hoeft geen ramp te zijn. Bovendien heeft België door zijn knappe resultaten van de voorbije jaren zo’n sterke positie afgedwongen op allerlei ranglijsten dat het sowieso wel een beschermde status geniet als voetbalgrootmacht. Luxe.

Onze Rode Duivels kleurden ook in de kwalificatiecampagne voor het EK van 2016 al eens buiten de lijntjes. Gareth Bale bezorgde België in Cardiff een 1-0-nederlaag. Foto: AFP

De kwalificatiecampagne voor het EK 2016 ligt ook nog in het geheugen. Toen kleurde België ook al eens buiten de lijntjes - gelijk én verloren tegen Wales - maar was er alsnog geen man overboord. Dankzij hun top vijf-positie op de UEFA-ranking mochten de Rode Duivels toch als reekshoofd naar Frankrijk. Oostenrijk, dat een straffe 28 op 30 had neergezet in de kwalificaties, stond erbij en keek ernaar. Zij zouden uiteindelijk ingedeeld worden met de latere Europese kampioen Portugal en de groepsfase niet overleven.

Alleen: die vlieger gaat nu niet meer op. De Europese voetbalbond UEFA heeft de regels voor het EK namelijk lichtjes aangepast.

Op EURO 2020 spelen ranglijsten die de resultaten van de voorbije jaren in kaart brengen amper nog een rol. De landen zullen op het eindtoernooi ingedeeld worden aan de hand van hun prestaties in de kwalificatiegroepen. Eindrangschikking in de poule is het eerste criterium dat een rol speelt, het aantal behaalde punten het tweede. Daarbij vallen resultaten tegen de zesde ploeg weg omdat sommige groepen vijf en andere zes landen tellen. Oftewel: de pot op met het verleden, de Rode Duivels moeten het vanaf donderdag helemaal opnieuw gaan bewijzen.

Foto: GMAX AGENCY

Net daarom zou een uitschuiver in deze kwalificatiecampagne een stevige streep door de rekening zijn. Geen groepswinnaar in de kwalificaties wil zeggen dat de Rode Duivels ook geen reekshoofd zijn bij de loting voor het eindtoernooi van EURO 2020, op 30 november van dit jaar in Boekarest. En geen reekshoofd zijn wil zeggen dat de deur openstaat voor tegenstanders van zwaar kaliber. Missie 2020 kan komende week al in een eerste plooi komen te liggen.