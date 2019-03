Conor McGregor looft Manchester United en Cristiano Ronaldo, maar sneert richting Zlatan Ibrahimovic: “Hij probeert mij te zijn”

Conor McGregor heeft in een interview met het mediakanaal van FIFA toegegeven een grote fan van Manchester United en Cristiano Ronaldo te zijn. Zlatan Ibrahimovic, zo zegt hij, probeert dan weer de voetbalversie van zichzelf te zijn. “Veel succes, daarmee.”

Net als vele Britse jongens was McGregor, bekend als kooivechter en bad boy, een voetbalfan. Eén team droeg zijn voorkeur: Manchester United. “Met mijn eerste zakgeld kocht ik een grijs United-truitje. Ik droeg het bijna dagelijks. Ik werd aangetrokken door het succes en de winnaarsmentaliteit van United”, vertelde de Ier aan het mediakanaal van FIFA.

Lof voor Solskjaer

Die winnaarsmentaliteit was zoek onder José Mourinho, maar Ole Gunnar Solksjaer bracht Man U terug op niveau de afgelopen maanden. “Het is een speciale kerel. Ik vind dat hij het geweldig doet. Ze moeten hem echt permanent aanstellen als manager. Je voelt de trots en de passie voor zijn club. Onder zijn bewind hebben de spelers weer trots om het logo van de Red Devils te dragen”, klinkt het. “Paul Pogba en Marcus Rashford in het bijzonder doen het geweldig onder hem. Ze zijn jong en vol vertrouwen.”

De Noorse coah van Man U valt in de smaak bij McGregor. Foto: Photo News

McGregor is ook goede vrienden met een speler met een illuster verleden bij Manchester United: Cristiano Ronaldo. “Cristiano is een fenomenaal atleet, mens en ondernemer”, looft de Ier zijn Portugese vriend. “Zijn discipline, perfectionisme en toewijding tot zijn sport is inspirerend voor vele jonge kinderen die willen voetballen. Denk maar aan wat hij onlangs deed in de Chamipions League. Op 34-jarig eleeftijd een hattrick maken op het moment dat alle druk op hem kwam te staan tegen Atletico.”

De kooivechter was poeslief voor Man U en Ronaldo, maar kon het toch niet laten om een twist aan het interview te geven. “Er is niemand in het voetbal die dicht komt bij de status die ik heb”, stelt hij. “Zlatan Ibrahimovic doet zijn best. Ik respecteer Zlatan en zijn positieve instelling en winnaarsmentaliteit. Maar er is maar één Conor McGregor. Zlatan probeert de Conor McGregor van het voetbal te zijn. Veel succes, daarmee”, eindigt hij sarcastisch.