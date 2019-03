Saroka is een vrije speler. Foto: BELGA

Lokeren - Anton Saroka zakt met Sporting Lokeren niet mee naar 1B. Het contract van de 27-jarige aanvaller uit Wit-Rusland is in onderling overleg ontbonden, zo laat de club dinsdag weten.

Saroka kwam in juli 2018 over van Dinamo Minsk maar kon het niet tot basisspeler schoppen bij de Waaslanders. In 21 wedstrijden, vaak als invaller, maakte hij twee goals en gaf vier assists.

De Wit-Rus had op Daknam een contract tot juni 2021.