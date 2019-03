Groot waterlek veroorzaakt metershoge fontein in hartje Brussel

Brussel -

Aan de Nieuwe Graanmarkt in het centrum van Brussel is dinsdagochtend door een waterlek een metershoge fontein ontstaan. Het lek ontstond omstreeks 10.30 uur toen er iets misliep bij werken van stad Brussel. Na een halfuur had de brandweer het lek onder controle. Wat de oorzaak was van de waterfontein, is nog niet duidelijk.