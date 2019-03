Na Romelu Lukaku tekent ook Kevin De Bruyne bij Roc Nation, het managementbureau van Jay-Z

Kevin De Bruyne is voortaan ook naast het veld een echte ster: de Rode Duivel tekende een contract bij Roc Nation, een Amerikaans managementbureau en platenlabel opgericht door Jay-Z. Die zullen voortaan de commerciële belangen van De Bruyne, zoals advertenties en merchandising, in Amerika behartigen. Eerder tekende Romelu Lukaku ook al een contract bij Roc Nation.

Voor alle duidelijkheid: De Bruyne laat zich sportief nog altijd vertegenwoordigen door zijn makelaar Patrick De Koster en blijft ook bij de Sporthouse Group, het Belgische bedrijf dat zijn sociale media-accounts beheert. Concreet zal Kevin De Bruyne nu echter een heuse marketingmachine achter zich krijgen om (lucratieve) sponsordeals binnen te halen en zijn imago in reclamecampagnes te bepalen.

Na Lukaku, Jérôme Boateng (Bayern München) en Eric Bailly (Manchester United) is De Bruyne de vierde voetballer bij Roc Nation. Rapper Jay-Z vertegenwoordigt vooral atleten uit de NBA, MBL en NFL. Om tot zijn ‘stal’ te worden toegelaten, volstaat het niet alleen om sportief top te zijn. Een voorliefde voor rapmuziek en de bijhorende levensstijl is eveneens een vereiste. NBA-ster Kevin Durant is de bekendste sporter in het sterrenclubje, dat vooral uitpakt met supersterren als Rihanna, Grimes en Shakira.