Maaike Cafmeyer vraagt om uw plasma: “Ik leef nog, maar het scheelde weinig”

Niet alleen bloed geven doet leven, ook plasma redt elke dag heel wat levens. Baby’s met geelzucht, bijvoorbeeld, of mensen die bloed verloren in een verkeersongeval of een zware bevalling. Actrice Maaike Cafmeyer heeft haar leven te danken aan bloed- en plasmadonoren en wordt het gezicht van een nieuwe Rode Kruis-campagne.

“Dat is lang geleden. Leef jij nog?” Dat is wat acteur Guga Baúl in de campagnespotje tegen Maaike Cafmeyer zegt. Een typische openingszin voor wie na lange tijd een kennis tegen het lijf loopt, maar het antwoord is gênant: “Ik leef nog, maar het scheelde weinig.”

Het campagnespotje van het Rode Kruis. Video: Rode Kruis

Zonder bloed of plasma wat ik er niet meer geweest, zegt de actrice in het spotje. En dat is ook echt zo, al was het niet door een verkeersongeval. “Ik heb zelf veel te danken aan donoren: na mijn eerste bevalling heb ik liters bloed verloren en was ik twee dagen van de wereld”, zegt ze.

Plasma

Het campagnespotje loopt op radio en tv in vijf verschillende dialecten en in het Algemeen Nederlands. Het Rode Kruis hoopt daarmee plasma bekender te maken, want nog maar weinig mensen weten dat je plasma ook apart kan geven. De gele vloeistof bevat levensnoodzakelijke eiwitten en helpt bij het stollingsproces. Omdat je als donor je rode bloedcellen gewoon terugkrijgt, mag je vaker plasma geven dan bloed.

Om de Rode Kruis-campagne te lanceren, gaf Maaike dinsdag voor de allereerste keer plasma. “Ik had tot nu toe nog nooit bloed of plasma gegeven, simpelweg omdat ik daar nog nooit aan had gedacht. Nu ik weet hoe gemakkelijk het is, ga ik het zeker vaker doen.”

Ook haar ouders danken hun leven overigens aan bloeddonoren: ze raakten jaren geleden betrokken in een zwaar verkeersongeval. De impact daarvan maakte zo veel indruk op Maaike dat ze pas op 44-jarige leeftijd haar rijbewijs haalde via het Eén-programma Vandaag over een jaar.

Foto: Instagram

Ook Lynn Van Royen

Lynn Van Royen (29) lanceert op haar Instagram-account een oproep om massaal plasma te doneren. Ze geeft zelf het goede voorbeeld en deed al een donatie in het ziekenhuis van Aalst.

Lynn Van Royen kennen we vooral als hoofdrolspeelster in De luizenmoeder en Beau séjour. Maar in het dagelijkse leven steekt de jonge moeder van twee zonen ook haar schouders onder goede doelen. Zo steunt ze nu Rode Kruis Vlaanderen met een oproep om plasma te doneren. “Plasma redt levens”, schrijft Van Royen op sociale media. “Baby’tjes die geboren worden met geelzucht krijgen het toegediend. Het wordt ook gebruikt in geneesmiddelen en bij mensen met ernstige stollingsziekten.”

Van Royen bleef niet bij de pakken zitten en doneerde ook zelf. “Ik wilde niet gewoon vragen om te gaan doneren, dus heb ik maandag zelf 500 milliliter ‘getapt’ in het donorcentrum van Aalst.”

Een afspraak maken om plasma te doneren, kan via www.rodekruis.be/plasma.

De West-Vlaamse versie

De Antwerpse versie

De Limburgse versie

De Oost-Vlaamse versie