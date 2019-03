Stonehenge: het Tomorrowland van de prehistorie

Stonehenge was geen begraafplaats, geen heiligdom, wél een massafuif in de open lucht in Engeland. Het Tomorrowland van toen. Dat concluderen onderzoekers na analyse van botten van 131 varkens.

Het was al een paar jaar duidelijk: weg met de zweverige interpretaties, observatoria, heiligdommen, erebegraafplaatsen, zonnecultussen en druïden. Om van een ufo-landingsplaats nog te zwijgen. Stonehenge was gewoon een fuifplaats, het Tomorrowland van gisteren. Uit het enorme aantal dierenbotten dat de jongste jaren onderzocht is, weten we al een paar jaar dat sommige runderen in Stonehenge helemaal uit Schotland kwamen. Een paar van de zeer zeldzame menselijke resten kwamen uit de streek in Wales waar ook de dekstenen van het monument vandaan kwamen. Anders gezegd: volkeren van heinde en verre kwamen naar Stonehenge om te feesten.

Dat wordt nu bevestigd en met meer gegevens onderbouwd in een artikel in het vakblad Science Advances. De onderzoekers joegen botmateriaal van 131 varkens – het meest gegeten dier in Stonehenge – door hun chromatografen en spectrometers en vergeleken de resultaten met die van bodemanalyses uit de Britse eilanden. Uit de specifieke isotopen van strontium konden ze – dank zij doctoraatsonderzoek van onze landgenoot Christophe Snoeck in Oxford – reconstrueren op welke bodem het voedsel van de dieren had gegroeid. Zuurstof-isotopen zegden iets over temperatuur en klimaat, zwavel onthulde de afstand tot de kust, koolstof en stikstof gaven inzicht in het dieet van de varkens. Nooit eerder werden zoveel isotopen tegelijk in zoveel stalen onderzocht.

De varkens bleken van overal te komen. Niet alleen uit Schotland, zoals de runderen, maar ook uit het westen van Wales, de Midlands, Skye, Ierland, noem maar op. Nauwelijks twee varkens hadden dezelfde isotopensamenstelling. Er waren varkens uit kustgebieden, terwijl Stonehenge een flink eind landinwaarts ligt. Dat Stonehenge een kleine 3.000 jaar voor onze jaartelling een verzamelplaats was voor feestgangers, verklaart ook waarom er honderden jaren aan gebouwd is: het ging niet om het afgewerkte monument, maar om het plezier van samen ergens aan te werken.

Niet gepekeld

Maar, zeggen de vorsers, meer nog dan het grote culturele bereik van de feesten, verwondert ons de enorme logistiek die ervoor nodig was. In het oude Rome werden ganzen verkocht die te voet vanuit Gallië aangevoerd werden, maar die dieren kunnen goed lopen, en zijn klein en licht genoeg om een deel van de weg op karren getransporteerd te worden. Voor varkens is dat minder evident, ze zijn niet gebouwd op lange wandelingen en nogal groot om vervoerd te worden. Toch arriveerden ze niet gerookt en gepekeld: dan zouden er veel minder schedels en hoeven bij de overblijfselen zitten. De onderzoekers gokken dat transport per schip een belangrijke rol heeft gespeeld.

Ook al zijn runderen veel vlotter over grote afstanden te verplaatsen, toch waren de varkens het hoofdvoedsel. Uit de isotopenanalyse blijkt dat ze niet ter plaatse werden gekocht, hoeveel gemakkelijker dat ook zou zijn geweest. ‘Er moeten regels zijn geweest die eisten dat de deelnemers hun feestvarkens zelf hadden gekweekt en meegebracht’, zei onderzoeksleider Richard Madgwick (Universiteit Cardiff) aan de BBC. ‘Het demonstreert een niveau van mobiliteit en sociale complexiteit dat we niet hadden verwacht.’

Niet afgekloven

Dat er gefeest werd, veeleer dan gegeten tegen de honger, is af te leiden uit botten die werden weggegooid zonder volledig afgekloven te zijn. Sommige varkens hadden tanden met gaatjes, wat op een dieet met honing wijst. Echte feestvarkens dus, die speciaal voor de feesten werden gekweekt. Aan hun leeftijd te zien werden ze hoofdzakelijk rond midwinter geslacht, vanouds het moment voor grote feesten. Die moesten het wiel van de tijd over zijn dode punt helpen en de dagen opnieuw laten lengen. Die aloude feesten voor de wedergeboorte van het licht werden later door de katholieke kerk gerecupereerd als Kerstmis.

Hoe breed het bereik van Stonehenge ook was, er zijn geen aanwijzingen dat de Britten toen contact hadden met het vasteland, schrijven de onderzoekers. Er was dus geen reden om na te gaan of een bepaalde isotopensamenstelling ook klopte met een streek op het continent. Wel zijn er aanwijzingen – de stijl van het aardewerk – dat Britten en Ieren toen volop met elkaar in contact stonden. Wat klopt met de isotopen in sommige varkens.