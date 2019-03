Man komt gruwelijk om het leven bij werken aan woning in Diksmuide

Diksmuide - Tijdens afbraakwerken in Diksmuide is een twintigjarige arbeider om het leven gekomen. Hij maakte een dodelijke val toen een deel van een gevel naar beneden kwam. Zijn collega raakte zwaargewond.

Het incident deed zich voor rond 14 uur in de Stovestraat in Diksmuide. De twee mannen waren bezig met afbraakwerken met een hoogtewerker. Een stuk van de gevel is daarbij naar beneden gekomen en kwam terecht op het mandje van de hoogtewerker. De mannen vielen daarbij 12 meter naar beneden. Een van de mannen kwam op een container terecht en kwam daarbij om het leven. Zijn collega, een veertiger, raakte zwaargewond. De twee mannen werken voor de afbraakfirma A.R.V.G. Melle en waren een deel van de voormalige schoenenwinkel Awa in de Stovestraat aan het afbreken. Het pand wordt omgebouwd tot appartementen. De twintiger werkte interim voor de firma.

De MUG-helikopter kwam ter plaatse. De brandweer heeft beslist om de straat voorlopig niet vrij te geven totdat een deel van de gevel verwijderd is. Die beslissing werd genomen om de veiligheid van de buurtbewoners te garanderen.

Het arbeidsauditoraat zal ter plaatse komen om te controleren of alle veiligheidsvoorschriften in orde waren.

Een twintiger kwam tijdens het incident om het leven. Foto: Bfr

De MUG-Helikopter kwam ter plaatse. Foto: Bfr