Koning Boudewijnstadion wordt ‘Golden Generation Arena’ en moet 10.000 plaatsen minder tellen

Peter Bossaert, CEO van de KBVB, en Bob Verbeeck, CEO van Golazo, hebben dinsdag de renovatieplannen van het Koning Boudewijnstadion voorgesteld. Het stadion wordt omgedoopt tot de ‘Golden Generation Arena’ en zal 10.000 plaatsen minder tellen: de capaciteit van het nationale stadion gaat van 50.000 naar 40.000. Het project zou tegen 2022 klaar moeten zijn.

Voor de financiering van het project rekenen de initiatiefnemers enkel op publieke middelen. Er wordt voorzien in een budget van 150 tot 200 miljoen euro. Er zal een ontwerpwedstrijd worden gelanceerd voor de verschillende Belgische universiteiten (faculteiten architectuur en ingenieurswetenschappen). Zodra de projecten zijn ingediend, zal een jury bestaande uit Rode Duivels, topatleten, vertegenwoordigers van de KBVB en de Memorial, leden van 1895, actoren van Stad Brussel en de overheid zich buigen over de verschillende concepten.

“Deze unieke sportgeneratie verdient een moderne sporttempel: de Golden Generation Arena. Het moet het nieuwe icoon van de Belgische topsport worden”, verklaarde Bossaert aan de zaal, waar onder anderen de Borlées, Eden Hazard, Jan Vertonghen, Roberto Martinez, Tessa Wullaert en Cynthia Bolingo de presentatie volgden. “We zullen de impact op de omgeving verminderen. Het stadion zal een kleinere capaciteit hebben. We mikken op 40.000 plaatsen, dat komt de mobiliteit en leefbaarheid ten goede.”

“Het Koning Boudewijnstadion was de afgelopen 50 jaar een fantastische tempel, maar het is aan vernieuwing toe”, vervolgde Verbeeck. “Daarom kiezen we voor een volledige renovatie. Het stadion blijft de thuisbasis van de Rode Duivels en de Memorial. We willen het stadion ook aanwenden voor onze hockeyteams. Verder wensen we opnieuw mee te dingen naar Europese finales in zowel voetbal als atletiek.”

Zo krijgt het dossier van het nationaal stadion een nieuw elan, na het afspringen van het Eurostadion-project. Dat stadion moest op Parking C verrijzen om enkele wedstrijden van het EK 2020 te ontvangen. Maar bouwheer Ghelamco slaagde er door aanslepende procedures niet in om tijdig de nodige vergunningen vast te krijgen, waardoor de deadline van de Europese Voetbalbond (UEFA) verstreek. Daarop werd beslist om het project af te blazen.