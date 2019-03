Terdoodveroordeelde Belgische Syriëstrijder sloot zich aan bij ISIS “door ruzie over porno”

De Belgische Syriëstrijder die maandag ter dood werd veroordeeld in Irak, sloot zich aan bij terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) nadat hij bij een andere terroristische groepering was betrapt met porno. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Bilal Al Marchohi (23) vertrok in 2013 naar Syrië, waar hij eerst voor Al Nusra, het plaatselijke filiaal van Al-Qaeda, vocht. Na een maand liep de Antwerpenaar echter al over naar ISIS. “Omdat ik ruzie had gekregen met kompanen die mij ervan betichtten dat ik op het internet naar porno keek”, verklaarde hij aan het Iraakse gerecht.

Het is niet duidelijk of die beschuldiging klopte. In eerdere nieuwsberichten was wel sprake van een op ISIS buitgemaakte laptop met porno die toebehoorde aan Ilham Borjani, de echtgenote van Al Marchohi.

Ter dood veroordeeld

Al Marchonhi werd maandag door een Iraakse rechtbank ter dood veroordeeld voor lidmaatschap van ISIS. Hij is de tweede Belgische Syriërstrijder die in Irak de doodstraf krijgt. Tarek Jadaoun (30), beter gekend als Hamza al-Beljiki, werd in mei 2018 al veroordeeld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bij de Iraakse regering herhaald dat België tegen de doodstraf voor Belgische burgers is gekant.