Rode Kruis en Unicef lanceren oproep voor slachtoffers van cycloon Idai

Unicef België heeft dinsdag een oproep gelanceerd voor de slachtoffers van cycloon Idai, die op 14 en 15 maart Mozambique, Malawi en Zimbabwe trof. Het Rode Kruis volgt eind deze week. Oxfam biedt hulp in het zuiden van Afrika, maar besliste nog niet over een oproep tot donaties.

Unicef vreest een humanitaire ramp waarbij kinderen het grootste gevaar lopen. Voorlopig schat de hulporganisatie dat 20 miljoen Amerikaanse dollar (17,6 miljoen euro) zal nodig zijn voor dringende hulpverlening: 10 miljoen dollar voor Mozambique (8,8 miljoen euro), 8 miljoen dollar (7 miljoen euro) voor Malawi en 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) voor Zimbabwe. Giften ter ondersteuning van de noodhulpacties van Unicef zijn welkom op BE31 0000 0000 5555 met vermelding “Cycloon Idai”, of online via www.unicef.be/gift.

Bij het Rode Kruis Vlaanderen werd dinsdag vernomen dat eind deze week een campagne wordt gelanceerd om op te roepen tot financiële steun voor de slachtoffers. Het Rode Kruis is vooral actief in Mozambique, waar het in de stad Caia een opslagplaats heeft met hulpgoederen. De stad is gelegen op een dag rijden van de zwaarst getroffen havenstad Beira, waardoor de hulpgoederen snel ter plaatse gebracht kunnen worden.

Oxfam heeft nog geen beslissing genomen over het lanceren van een oproep voor donaties. De ngo schat dat bijna een miljoen mensen hulp nodig hebben, en zal water, sanitaire voorzieningen, voedsel en materiaal leveren aan de getroffenen.

Ook een gezamenlijke oproep van Consortium 1212 komt er voorlopig niet, omdat er nog onvoldoende zicht is op de omvang van de ramp. “We staan in permanent overleg met de lidorganisaties”, zegt directeur Axel Vande veegaete dinsdag. “Als we zien dat er een toegevoegde waarde is om een gezamenlijke oproep te lanceren, gaan we dat doen, maar op dit moment nog niet.”

LEES OOK. Cycloon Idai eist meer dan honderd doden