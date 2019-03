Paus weigert ontslag van omstreden Franse kardinaal die veroordeeld werd voor toedekken van seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft het ontslag van de omstreden Franse kardinaal Philippe Barbarin geweigerd. Opvallend, want de 68-jarige kerkleider werd twee weken geleden door een Franse rechtbank nog veroordeeld omdat hij seksueel misbruik door een priester in zijn bisdom had toegedekt.

Het was Barbarin die het verrassende nieuws dinsdag zelf bekendmaakte. “Ik heb mijn ontslag in handen van de Heilige Vader gelegd”, beschreef de kardinaal zijn privéaudiëntie bij paus Franciscus van maandag. “Het vermoeden van onschuld inroepend heeft hij dat ontslag niet willen aanvaarden.”

Barbarin blijft dus aartsbisschop van Lyon, al gaat hij nu op suggestie van de paus wel “een tijd” in retraite, “gezien hoe de Kerk van Lyon de afgelopen drie jaar heeft geleden onder deze zaak”. Zijn vicaris-generaal Yves Baumgarten zal de lopende zaken van het bisdom voorlopig op zich nemen.

Het Vaticaan bevestigde even later in een eigen persbericht dat de paus het ontslag had geweigerd, en Barbarin zelf had laten beslissen wat volgens hem best was zijn bisdom. “De Heilige Stoel wil graag benadrukken dat het in deze pijnlijke tijden dicht bij de slachtoffers van misbruik, de gelovigen van het aartsbisdom van Lyon, en de hele Franse Kerk staat”, klonk het.

Veroordeeld

Barbarin werd twee weken geleden door de correctionele rechtbank van Lyon veroordeeld tot zes maanden met uitstel voor ‘het niet-aanklagen van misbruik van minderjarigen’, een straf waartegen hij weliswaar meteen in beroep ging. Samen met vijf andere beschuldigden - die niet veroordeeld werden - zou hij het gerecht bewust niet op de hoogte te hebben gebracht van het misbruik dat gepleegd werd door Bernard Preynat. Die priester zou tussen 1986 en 1991 in totaal een zeventigtal scoutskinderen hebben aangerand. Barbarin wist dit sinds 2014, maar zette Preynat pas in september 2015 uit zijn ambt, nadat slachtoffers naar het gerecht waren gestapt.