Een Belgische vrouw van ongeveer 50 jaar oud is maandag omgekomen bij een verkeersongeval in Agost, in de Spaanse provincie Alicante. Dat melden dinsdag meerdere Spaanse media op gezag van de Guardia Civil.

Het slachtoffer reed met haar moto in op een vangrail op een weg in Agost. Het ongeluk gebeurde maandag omstreeks 14.40 uur. De vrouw is ter plaatse overleden.