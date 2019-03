Hoge temperaturen veroorzaken vroege start van pollenseizoen

Door de hoge temperaturen in februari en in maart komen de eerste berkenbomen al in bloei. Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten met een allergie voor berkenpollen. Zij moeten zeker tot begin mei rekening houden met klachten.

Berk wordt beschouwd als de meest allergieverwekkende boomsoort in België. De bloeiperiode ligt in maart en april. “Op zaterdag 16 maart hebben we in Brussel een gemiddelde concentratie van 31 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht gemeten. Met dit niveau kunnen sommige mensen met allergieën al symptomen ervaren”, zegt Marijke Hendrickx, hoofd van de dienst mycologie en aerobiologie van Sciensano. “Vanaf de drempelwaarde van 80 korrels per kubieke meter lucht, wordt het risico op symptomen als zeer hoog beschouwd voor mensen die allergisch zijn voor dit stuifmeel. Deze drempel wordt elk jaar gemiddeld 15 dagen overschreden.”

Volgens Hendrickx is het nog onmogelijk om te voorspellen hoe intens het berkenseizoen zal zijn. De jaarlijkse pollenconcentraties zijn variabel en ook de weersomstandigheden spelen een rol.

De bloei van de els en de hazelaar deden dit jaar alvast records sneuvelen. “Voor de hazelaar heeft de jaarlijkse stuifmeelindex die van vorig jaar ruimschoots overtroffen - en het ging al om een record sinds 1982 - terwijl bomen in principe één tot enkele jaren van ‘rust’ nodig hebben vooraleer ze opnieuw dergelijke stuifmeelhoeveelheden produceren”, zegt Hendrickx. “Het tweede record is dat van de els, waarvoor eveneens de hoogste jaarlijkse pollenindex ooit werd geregistreerd sinds het begin van de metingen.”

Wie op de hoogte wil blijven van de evolutie van het hooikoortsseizoen, kan terecht op het meetnet van pollen en schimmelsporen van Sciensano op airallergy.be.

