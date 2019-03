Cipiers van Leuven-Centraal staken nog zeker tot vrijdagavond tegen personeelstekort

Leuven - De cipiers van Leuven-Centraal staken nog zeker tot vrijdagavond tegen het personeelstekort. Morgen/woensdag om 17 uur hebben de vakbonden een gesprek over hun eisenpakket op het kabinet van Justitieminister Koen Geens, zegt vakbondsman Hans Lemmens (ACOD). De staking startte zaterdagochtend naar aanleiding van de opening van een nieuwe vleugel in Leuven-Centraal, die plaats biedt aan een honderdtal gedetineerden.

De staking wordt volgens Lemmens momenteel zeer goed opgevolgd. “Van de ochtend-, dag- en avondploeg waren er dinsdag achtereenvolgens vier, vijf en zes personen aan het werk op een totaal van telkens dertig personeelsleden”.

In de nieuwe vleugel zijn via interne mutaties momenteel al 69 gedetineerden ondergebracht, een beslissing die Lemmens als een “provocatie” bestempeld “die elk verder overleg met de lokale directie onmogelijk maakt”. De vakbonden vrezen immers dat er vrij snel zal overgegaan worden tot overplaatsing van gedetineerden uit andere -overbevolkte- gevangenissen naar Leuven zonder dat er voorzien wordt in extra personeel.

“Als gevolg van het dreigend personeelstekort zien we nu al signalen dat er afbreuk gedaan wordt aan het werkregime van de cipiers, die meer op onregelmatige tijdstippen zullen moeten komen werken, én aan het opendeurregime voor gedetineerden. Dat laatste is al meer dan veertig jaar van kracht in Leuven-Centraal”, zegt Lemmens. “Dit alles is in tegenstrijd met vroegere afspraken met de overheid, waarbij hervormingen niet zouden gepaard gaan met een verhoging van de werkdruk en met regimebehoud.”