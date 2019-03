Vader krijgt na 19 jaar te horen dat er doorbraak is in moord op zoon: “Dit heeft me gepakt”

Sint-Niklaas / Beveren-Waas / Buggenhout -

De vader van de overleden bouwvakker Jens De Block is opgelucht dat er een verdachte voor de moord op zijn zoon is opgepakt. Romain De Block vernam het nieuws maandag toen de Gentse onderzoekers hem bezochten. “Dat pakte mij op dat moment”, vertelt de zichtbaar emotionele man aan de regionale zender TV Oost. Hij had niet meer verwacht dat “er ooit iets ging van komen” negentien jaar nadat zijn zoon dood werd aangetroffen in Sint-Niklaas.