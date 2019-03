Beloften Club Brugge kloppen AC Milan na penalty’s

De beloften van Club Brugge hebben zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van de Viareggio Cup. Blauw-zwart won in de achtste finales na strafschoppen van AC Milan.

Goals van Pecorino (60.) en Haidara (67.) brachten de jonge Milanezen op een dubbele voorsprong, maar Club Brugge sloeg in het slot nog terug via Cambier (76.) en De Wolf (90. pen). In de penaltyreeks haalde blauw-zwart het met 2-4. Club Brugge neemt het bij de laatste acht op tegen de winnaar van het duel tussen Fiorentina en Torino.

Club Brugge werd eerder in de groepsfase tweede in haar poule met 6/9. Er werd op de openingsspeeldag verloren van Bologna (1-0), waarna zeges tegen Viareggio (8-2) en Ternana (3-1) de Bruggelingen toch bij de laatste zestien brachten.

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase.

Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.