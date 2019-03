Gratis bussen voor wie hyacinten in Hallerbos bezoekt

Halle - De Lijn zet ten behoeve van de tienduizenden bezoekers die jaarlijks naar het hyacintenspektakel in het Hallerbos komen kijken, ook dit jaar gratis pendelbussen in tijdens de drie weekends vanaf 13-14 april. De bus, die tussen het station van Halle en het bos pendelt, rijdt ook uit op paasmaandag 22 april en op 1 mei.

“Voor wie niet te voet of met de fiets komt, is de bus de beste manier om zo dicht mogelijk bij het bos te komen. Voor het autoverkeer zal dit veel moeilijker zijn, aangezien de Vlasmarktdreef opnieuw afgesloten wordt”, aldus Filip Hubin, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos. De Vlaamse overheid investeert 25.000 euro in de inzet van deze pendelbussen.

Om de toevloed van mensen in goede banen te leiden, wil het agentschap dit jaar een 40-tal vrijwilligers inzetten, van wie er zich tot dusver twaalf gemeld hebben. “Naast het informeren van bezoekers moeten zij deze ook sensibiliseren om op het pad te blijven. Het gebeurt nog af en toe dat mensen menen te midden van de bloemen te kunnen picknicken of foto’s nemen terwijl ze de bloemen vertrappelen”, aldus Hubin.

De bloeiperiode van de hyacinten gaat door de band half april van start en duurt drie weken. “Deze periodes zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Als vanaf nu de zon gaat schijnen, zal de start wellicht vroeger zijn en wanneer het tijdens de bloeiperiode slecht weer is zoals vorig jaar, duurt deze ook veel korter”, aldus Hubin.