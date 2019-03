PS zegt alle debatten met N-VA af. “Wat voor zin heeft het als het communautaire toch nog vijf jaar in de frigo zit”

Geen spetterend debat tussen Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zoals bij de verkiezingen in 2014. De Franstalige socialisten hebben te elfder ure alle verkiezingsduels met N-VA-toppers afgezegd. “Er komt toch geen staatshervorming, waarom dan over het communautaire debatteren?”, klinkt het bij de PS. Volgens de Vlaams-nationalisten getuigt dit van weinig moed.

“Show me the money.” Het was veruit de meest iconische quote uit de verkiezingscampagne van vijf jaar geleden. Bart De Wever veegde er toen het begrotingsbeleid van de regering-Di Rupo mee van tafel, tijdens een rechtstreeks debat met toenmalig PS-voorzitter Paul Magnette.

Maar een heruitgave komt er deze keer zeker niet. Ook al waren de debatten al geregeld en de messen gewet. Zo hadden de zakenkranten De Tijd en L’Echo begin april al een duel gepland tussen de twee kemphanen. De uitnodigingen waren zelfs al verstuurd. En een maand later zouden er nog twee politieke tweegevechten volgen: een in de Franstalige media tussen Magnette en Theo Francken (N-VA), en een tweede voor VTM en RTL tussen Bart De Wever en Elio Di Rupo (PS). Maar begin april mag Ecolo-kopman Jean-Marc Nollet Magnette vervangen. De andere debatten worden wellicht afgevoerd.

Teken van zwakte

Hadden PS en N-VA er dan geen electoraal voordeel bij om elkaar in de haren te zitten? Dat was toch een terugkerende analyse telkens als de twee in de clinch gingen. Maar voor PS hoeft het dus niet meer. De duels toch niet. “Nu CD&V én MR duidelijk hebben gemaakt dat ze een staatshervorming niet zien zitten, wordt het communautaire nog eens vijf jaar lang in de frigo gestopt. Het heeft dus geen zin om een communautair debat aan te gaan met N-VA”, legt de PS-woordvoerder uit. Magnette en co. hebben vooral schrik dat De Wever alleen maar uit het communautaire vaatje zou tappen, terwijl zij willen focussen op andere thema’s: koopkracht, de sociale zekerheid, klimaat of gezondheid.

Bij N-VA vinden ze de uitleg maar vreemd. “Het getuigt van weinig moed om eerst een debat met veel bravoure te eisen en vervolgens terug te krabbelen. Dat is een teken van zwakte,” laat N-VA-voorzitter De Wever weten. Want het was volgens de Vlaams-nationalisten Magnette zélf die enkele maanden geleden in de Franstalige media aandrong op een nieuw duel. Ook al vindt N-VA dat Vlaanderen en Wallonië twee verschillende democratieën zijn en zijn PS en N-VA geen rechtstreekse tegenstanders, toch zijn die debatten nuttig, klinkt het. “De realiteit is dat die twee democratieën in België wel samen een regering moeten vormen. Dat de twee tegenstanders dan tegenover elkaar staan tijdens debatten heeft dus wel zijn waarde.”