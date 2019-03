Amerikaans bisdom aangeklaagd omdat het bewust zedendelinquenten werk gaf

In de Verenigde Staten heeft de procureur-generaal van West Virginia een aanklacht ingediend tegen het bisdom Wheeling-Charleston en zijn voormalige bisschop Michael Bransfield omdat ze bewust zedendelinquenten aan het werk zouden hebben gezet. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Bransfield en zijn bisdom worden ervan beschuldigd bij het aanwerven van personeel voor scholen en vakantiekampen willens en wetens seksuele zedendelinquenten en priesters te hebben aangesteld die werden beschuldigd van zedendelicten. In verschillende gevallen gingen de geestelijken in behandeling en werkten ze vervolgens weer met kinderen.

De methode staat in schril contrast met de belofte van de kerk om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige omgevingen kunnen leren. In september 2018 was het onderzoek naar de zaak al gestart.

In de staat Pennsylvania kwam in augustus 2018 aan het licht dat zo’n driehonderd priesters minstens duizend kinderen hadden misbruikt. Sindsdien zijn de autoriteiten in meerdere staten een onderzoek gestart, waardoor nieuwe gevallen blijven opduiken. Het is de eerste keer dat er een aanklacht is tegen een volledig bisdom.